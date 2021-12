Dritto e rovescio, Giuseppe Cruciani processato per Mauro da Mantova e i no vax: "Lei è pericoloso"

10 dicembre 2021 a

Giuseppe Cruciani è contro il green pass e non ha mai smesso di dirlo, né a Dritto e rovescio, su Rete 4, dove anche ieri 9 dicembre era ospite, né a La Zanzara, il programma radiofonico che conduce su Radio 24. Il giornalista è finito sotto accusa per dare voce e spazio ai no vax, fra cui anche Mauro da Mantova, personaggio noto agli ascoltatori, che è finito intubato dopo essersi preso il Covid da non vaccinato. "Volevo chiederle se è vaccinato", lo attacca una ristoratrice durante il programma di Paolo Del Debbio. "Sono affari miei, lei lo sa che c'è la privacy?", ribatte Cruciani.

"Lei lo deve dire non a me ma al suo pubblico per ché lei ha un grande seguito. Lei fa delle affermazioni molto pericolose", attacca la donna. Quindi Cruciani si inalbera: "Contestare il green pass è pericoloso? Non ho mai parlato di apartheid, io ho parlato di situazioni di discriminazione, di persone che non possono fare vita sociale perché non sono vaccinate".

"Giuseppe aiuterebbe a capire sapere se sei vaccinato, tu hai il dovere della chiarezza se ti piace parlarne", osserva infine il condirettore di Libero, Pietro Senaldi che è in collegamento.

