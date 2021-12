Gigi D'Agostino e la malattia: "La sofferenza mi consuma, continuo a lottare". Messaggio-choc nel giorno del compleanno

17 dicembre 2021 a

Nel giorno del suo 54esimo compleanno, Gigi D’Agostino ha dato una notizia tremenda a milioni di fan sparsi in tutto il mondo. Il re della musica dance degli anni ’90 e 2000 ha scritto un messaggio che ha avuto l’effetto di un vero e proprio fulmine a ciel sereno sul suo “popolo”, che gli si è subito stretto attorno. D’Agostino era sparito da Facebook da tre mesi esatti, ovvero dal 17 settembre.

Adesso è riapparso per ringraziare tutti per gli auguri di compleanno, ma soprattutto per comunicare una notizia tremenda: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi dà pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole, ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo”. Un messaggio forte, che non lascia spazio all’interpretazione: il famosissimo dj e producer sta lottando contro un bruttissimo male.

“Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi. Mi trasmettono tanta forza - ha concluso - mi scaldano il cuore”. Immediatamente D’Agostino è stato sommerso dall’affetto di migliaia e migliaia di fan, che sperano ovviamente che le cose per Gigi possano sistemarsi per il meglio e al più presto.

