Danimarca, Re Frederik, Mary e le corna: voci (piccanti) a Palazzo

14 maggio 2024

Un matrimonio lungo 20 anni e una casata da guidare. Questo il bilancio del matrimonio fra Re Frederik e la Regina Mary, i sovrani di Danimarca. Dopo l'abdicazione della regina Margherita II, sta al Re garantire la stabilità della famiglia reale. Al suo fianco la moglie, incontrata nel 2000, e con cui oggi, 14 maggio, festeggia i vent'anni di matrimonio. Una coppia solida, che si è rafforzata nel tempo, ma su cui pesano le ombre di presunti tradimenti da parte di lui.

Incontrata a un evento in occasione dei Giochi Olimpici del 2000, scattò il colpo di fulmine. Tre anni di frequentazione, uno di fidanzamento e poi il matrimonio nella cattedrale di Nostra Signora a Copenaghen. Dall'amore della coppia sono nati quattro figli: Christian, erede al trono, Isabella e i gemelli Vincent e Josephine.

Durante il matrimonio non sono mancate le tensioni, con le presunte relazioni extraconiugali del sovrano. Anche da quando ha cominciato a indossare la corona, le cose non sarebbero migliorate. Secondo ¡Hola!, il Re si sarebbe recato a Madrid diverse volte negli ultimi mesi; l'ultima visita a San Valentino. La notizia del tradimento era stata lanciata lo scorso novembre dalla rivista Lecturas che ha pubblicato le sue foto con l’ereditiera messicana Genoveva Casanova. Sulla relazioni non si trovarono altre conferme e l'ereditiera annunciò azioni legali, negando la storia.