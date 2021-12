Sigfrido Ranucci, clamoroso "scippo" a Mediaset? La donna che passa a Report: un incubo rosso

19 dicembre 2021 a

a

a

Tempo di gossip televisivo. Già, ora che i programmi vanno in ferie per la pausa di Natale, gli stessi programmi guardano al futuro. E alcune indiscrezioni su possibili e più o meno imminenti trasferimenti arrivano da affaritaliani.it, che in un articolo dà conto di alcuni rumors che circolano tra i corridoi di Mediaset e Rai.

Il contratto firmato coi portoghesi, bomba a Report: banchi a rotelle, lo scandalo si ingrossa. E il generale Figliuolo...

E tra tutte, un'indiscrezione appare più "succosa" delle altre. Si parla di Giulia Innocenzi, l'ex santorina ora in forza a Le Iene, il programma di Italia 1. Bene, stando alle indiscrezioni sarebbe pronta a cambiare del tutto casacca, passando in Rai a Report, il programma d'inchiesta in onda su Rai 3. "Le voci si fanno insistenti. E il matrimonio potrebbe sbocciare nella prossima stagione televisiva", spiega affaritaliani.it. E così la Innocenzi, con Sigfrido Ranucci, potrebbe andare a completare una delle coppie più rosse dell'italico panorama televisivo.

"Ne ho le palle piene, se parlo scoppia il finimondo": De Laurentiis, minaccia alla Serie A?

Infine, una seconda gustosa indiscrezione: "Riccardo Giacoia potrebbe lasciare la Tgr e approdare al Tg1 di Monica Maggioni che ha conferito decisamente ritmo e aggressività al telegiornale di Rai 1. Una sorta di inviato speciale nelle zone calde nel paese. L'interessato smentisce, ma è certo che il suo lavoro in Calabria sui temi del contrasto alla mafia è stato molto apprezzato al settimo piano della Rai", concludono da affaritaliani.it.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.