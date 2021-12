In Onda, Ferruccio De Bortoli: "Lockdown per i non vaccinati? Cosa insegna l'esperienza della Germania"

27 dicembre 2021 a

a

a

Ferruccio De Bortoli è stato ospite di David Parenzo e Concita De Gregorio a In Onda, la trasmissione di La7 che ha preso il posto di Otto e Mezzo durante le feste. Ovviamente il principale argomento di discussione è stato il Covid e il caos degli ultimi giorni per i tamponi, con file chilometriche fuori dalle farmacie e dagli hub vaccinali.

"Succederà tra 15 giorni". Bassetti, ciò che nessuno dice sul caos tamponi e quarantena: così torneremo in lockdown

Di questo argomento ne ha a lungo parlato Matteo Bassetti, mentre a De Bortoli è stato chiesto un parere su quanto fatto dalla Germania, che ha varato un lockdown per soli non vaccinati: il risultato è che dopo tre settimane i contagi sono crollati, tornando a un numero molto più facile da gestire. “L’esperienza tedesca è stata positiva - ha dichiarato l’editorialista del Corriere della Sera - noi ci troviamo in una condizione in cui è impossibile imporre nuovi sacrifici ai vaccinati. Però bisognerà anche uscire da questa situazione, ai no-vax sarebbe legittimo chiedere qualche sacrificio in più”.

"Quarantena accorciata". Indiscreto dal tavolo del governo: il "trucco" anti-lockdown e altra stangata ai no-vax

Secondo De Bortoli ci vogliono attenzione e decisioni politiche: “Magari il Cts poteva essere convocato un po’ prima del 29 dicembre. Inoltre bisogna fare una comunicazione corretta e meno polemica e contraddittoria, dobbiamo aiutare i cittadini a comprendere cosa sta succedendo cercando di far venire meno tutta una serie di dubbi e paure”.

"Nove contagiati su dieci". Omicron, tutta la verità sui sintomi: lo studio che ribalta il quadro

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.