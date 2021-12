Morte Mauro da Mantova, la confessione di Giuseppe Cruciani: "Conservo tutti i tuoi insulti. E quella maledetta settimana..."

28 dicembre 2021 a

Addio a Mauro da Mantova, "l'interventista" de La Zanzara di Radio 24, "l'untore" del Covid, il negazionista che si vantava di essere andato febbricitante e con mascherina abbassata al supermercato (e chissà poi se era vero) giusto pochi giorni prima del ricovero in terapia intensiva. Non ce l'ha fatta, Mauro Buratti è morto, aveva 61 anni, a costargli la vita non solo il fatto di essere un no-vax, ma anche quello di aver rifiutato fino all'ultimo il ricovero.

E ora, ecco il saluto di Giuseppe Cruciani, conduttore de La Zanzara, l'uomo accusato - a sproposito - di aver "creato un mostro", di aver dato voce a un complottista, a un freak. Accuse che non reggono e che lasciano il tempo che trovano. Il pensiero di Cruciani viaggi su Instagram, dove scrive: "Mauro non c'è più. Ho sperato, abbiamo sperato, che la sua pellaccia ancora una volta potesse vincere su tutto. Niente. Era una testa dura, e quella maledetta settimana è stata forse fatale. Aveva deciso di campare in un certo modo, nessuno lo avrebbe fermato e la nostra grande comunità gli voleva bene nonostante le sue storture, le sue teorie, i suoi umori", sottolinea Cruciani.

E ancora: "Conservo nel cuore tutti i tuoi messaggi di insulti, le contumelie e le lunghe conversazioni al telefono quando eri più calmo. Eri Belvaman, volevi essere Re, l'interventista radiofonico per eccellenza, eri felice quando qualcuno ti riconosceva per strada e ti chiedeva un selfie. Eri, sei, Mauro da Mantova".

Cruciani ricorda: "Ti abbiamo preso in giro, ci hai insultato, ce ne siamo dette di tutti i colori fino alle soglie di un tribunale, ma ci siamo divertiti come mai nella vita. E oggi ho ricevuto un colpo al cuore. Prevale il vuoto, nell’anima, e penso a quello schermo in radio dove non ci sarà più scritto: Mauro da Mantova, vuole intervenire. Ciao Maurone, ovunque tu sia", conclude Giuseppe Cruciani.

