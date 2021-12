David Beckham, il complesso di inferiorità: un dettaglio sconcertante nella foto di Natale

28 dicembre 2021 a

Anche in casa Beckham si fa la tradizionale foto di famiglia a Natale, per postarla poi sui social con tanto di auguri. Tutti molto eleganti e sorridenti con l'albero addobbato sullo sfondo. L'immagine è stata postata sul proprio profilo Instagram dall'ex calciatore e si possono vedere tutti i componenti, dallo stesso David e Victoria, ai figli Romeo, Brooklyn, Cruz e Harper.

Ma i più attenti non si sono lasciati scappare un particolare curioso: il 46enne Beckham infatti si è messo sulle punte per questo scatto, in modo da avvicinarsi più possibile all'altezza di Romeo, al suo fianco, il figlio che è nettamente più alto di lui.

E tra i commenti ci sono anche questi: "David, sei geloso dell’altezza di tuo figlio?". Oppure: "Scatto fantastico, soprattutto per il signor Beckham in punta di piedi". O ancora: "Non credo a quello che sto vedendo! Complesso di inferiorità?!". Inoltre nel video della vigilia di Natale si vede Beckham con il cappello di Babbo Natale mentre arrostisce le castagne sul camino, cantando a squarciagola The Christmas Song. Il video è stato pubblicato dalla molgie Victoria. "Esiste qualcuno che ami il Natale tanto quanto David?", ha commentato l'ex Spice Girl, che nel video ride per la non eccelsa performance canora del marito.

