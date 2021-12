Serena Grandi nuda per Miranda: "Cos'hanno fatto Tinto Brass e sua moglie quando mi hanno vista per la prima volta"

29 dicembre 2021 a

a

a

Serena Grandi, la leggendaria Miranda, è una delle attrici che non rinnegano Tinto Brass. "Perché dovrei rinnegarlo? Mi ha fatto diventare una new entry del cinema, mi ha consacrato come una delle star erotiche del cinema italiano, mi ha insegnato a parlare, a recitare davanti a una troupe di 50 persone, a vestirmi. Tinto è stata la mia Accademia. Cosa diceva dei miei glutei? Che se mi fosse successo qualcosa sarebbero intervenute le Belle Arti. Il provino era una scena di Miranda, con la cinepresa che mi inquadrava ovunque. Il vero Tinto Brass era Tinta, sua moglie. Fu lei, con un colpo geniale, che per fare pubblicità al film mi spinse a dire che avevo fatto l'amore con due pugili sul ring. Realizzarono un servizio fotografico, uno dei due era pescivendolo", rivela in una intervista al Corriere della Sera.

Brass: "Sognavo un porno sul Cav, l'avrei chiamato 'Grazie Papi'"

Il ricordo di come il figlio visse la sua apparizione sullo schermo in Miranda: "Glielo proibii fino ai 18 anni, ne ha appena compiuti 32. Mi disse che è attualissimo, che non si era vergognato nel vedere sua madre nuda. Andammo via da Roma perché era bullizzato. Edoardo è gay, ricordo le scritte sotto casa. Una sofferenza continua. Tornai nel buen retiro della mia terra, a Rimini. Mi scappò detto al Grande Fratello che era gay mentre parlavo con Cristiano Malgioglio. Ho fatto coming out al suo posto. Edoardo ne fu felice, si sentì liberato. È molto maschile ma ha un'anima femminile, mi consiglia su un paio di scarpe, un acquisto", racconta.

Ricordate Valentine Demy? L'ex pornostar e musa di Tinto Brass ridotta così: sconcertante, "come campo oggi"

Meno piacevoli i ricordi per l'ex marito Beppe Ercole. "Pessimo padre. Era impegnato nel suo lavoro a costruire e arredare case, per quello era un genio. Ci amavamo molto. Mi faceva ridere. Come dice la commedia di Natalia Ginzburg? Ti ho sposato per allegria. Quando uscì Miranda mi regalò una borsa d'oro tempestata di brillanti. Uno dei suoi tanti regali. Una volta a casa mia sotto il letto vide le palle da tennis di un mio ex fidanzato, Adriano Panatta. Lui mi dava tutte quelle palle per far giocare i miei cani. Poi c'è stato Chinaglia, il giocatore della Lazio, si ubriacava e si trasformava, figuriamoci, io sono astemia. Sapevo di avere sposato Beppe che era un playboy, ma avevo 23 anni, vai a capire. Tutti quei suoi tradimenti Nelle interviste mi chiedono sempre: come si faceva a tradire una come me? Posso dirlo? Ero bella come il sole. Ci pensarono gli avvocati a rovinare il rapporto tra di noi, dopo la separazione. Avrei preferito non avere gli alimenti ma che fosse più presente come padre. Edoardo l'ho tirato su da sola, lo portavo con me sui set", spiega l'attrice.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.