Jannik Sinner, la minaccia di Joao Fonseca: "Ne parlavo col mio coach..."

Tra le giovani promesse del tennis mondiale, Joao Fonseca è per certo il nome più quotato, tra gli esperti ma non solo. Considerato da molti come il talento emergente più vicino, per potenziale, ai due fuoriclasse Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, il brasiliano si sta preparando per raggiungere la vetta del tennis. A pochi mesi dall'aver compiuto 19 anni, Fonseca ha detto la sua in un’intervista a Tennis TV , intervista in cui ha palesato tutte le sue ambizioni.

“Mi piace molto vedere le partite di Sinner e Alcaraz. Ho visto la finale del Roland Garros e hanno giocato un tennis incredibile, quello che stanno facendo entrambi fa bene al tennis”, ha premesso Fonseca.

Attualmente al 54esimo posto del ranking ATP, Fonseca osserva da vicino i dettagli che fanno la differenza: “Mi piace osservare come giocano, il modo in cui gestiscono i punti importanti. Quando guardi la partita con la tua famiglia è diverso. Di solito guardi la postura che assumono durante il punto, se sono positivi o negativi. Cose che normalmente non riesci a notare quando giochi contro di loro”.