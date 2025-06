Serena Grandi, confessione piccante sul vip: "Poi l'ho seguito in albergo"

Da qui la sua ammissione: "Ho avuto molti uomini nella mia vita ma la storia più sexy l'ho vissuta con Zucchero Fornaciari ". Il racconto? "Quando mi sono separata da mio marito Beppe ho buttato tutti i vestiti Chanel o le giacche con i bottoni d'oro. Ho infilato un chiodo, un jeans e sono andata al Piper a ballare. Lì ho conosciuto Zucchero e la sera stessa l'ho seguito in albergo".

Una Serena Grandi privatissima, quella ospite di Monica Setta a Storie di donne al bivio week end nella puntata che andrà in onda il 7 giugno. Qui l'attrice ha parlato dei suoi tanti amori. Tra questi niente di meno di Maradona. "Era piccolo ma focoso. E baciava da Dio". La 67enne ha spiegato che "mi fece una corte serrata. Lo raggiunsi al Vomero a Napoli ma poi vidi una marea di paparazzi e mi diedi alla fuga. Ci rivedemmo più avanti".

Da Giovanni Agnelli la portò invece il suo grande amico Luca di Montezemolo. "L'Avvocato faceva tante domande e mangiava pochissimo. La prima volta ero sposata, poi mi volle rivedere dopo la separazione ma durò poco". Due soli 'no' alla Grandi. "Mi hanno detto no Sean Penn e Paolo Sorrentino. Per Paolo farei pazzie ma quella con lui è davvero una storia impossibile che esiste solo nella mia testa".