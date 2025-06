Jannik Sinner ad Halle? Cosa fa nel tempo libero: il video virale

Sinner, una settimana dopo la delusione di Parigi e qualche giorno di vacanza in Val Pusteria, si è trasferito a Halle per l'ultimo torneo prima di Wimbledon, dove spera di prendersi una bella rivincita su Carlos Alcaraz. Nell'attesa di scendere in campo (oggi il doppio con l'amico Lorenzo Sonego contro la coppia Michelsen-Khachanov, domani contro il tedesco padrone di casa Yannick Hanfmann nei sedicesimi del singolare, Jannik si diletta in un allenamento molto particolare: palleggi calcistici prima con il suo fisioterapista argentino Ulises Badio. Poi, non pago, ha coinvolto anche Sonego e un altro membro del suo staff per un classico torello in cerchio. Jannik e Sonny hanno dimostrato qualità superiori rispetto ai compagni di gioco, e a ogni errore Sinner sbuffava in maniera plateale. Il divertimento è finito quando il pallone è finito nei cespugli. In ogni caso, come commenta giustamente su X una fan, "Jannik Sinner calciatore e nel tempo libero tennista". Avercene...

jannik sinner calciatore e nel tempo libero tennista pic.twitter.com/U03vZXBPJK — sconnessa (@alexiuss11) June 16, 2025