Jannik Sinner, figuraccia ad Halle: subito fuori con Sonego, il colpo "fatale"

Esordio amaro per Jannik Sinner e Lorenzo Sonego nel torneo di doppio del " Terra Wortmann Open ", torneo Atp 500, con montepremi totale pari a 2.522.220 euro, in scena sull'erba della OWL Arena di Halle, in Germania. L'altoatesino e il torinese si sono arresi contro il russo Karen Khachanov e lo statunitense Alex Michelsen. 2-6 7-5 10-3 il punteggio del match in favore degli avversari degli azzurri. Sinner e Sonego erano avanti nello score per 6-2 3-0; poi hanno subito il ritorno di Khachanov e Michelsen.

Intanto, nonostante la sconfitta, Jannik Sinner continua l'avvicinamento alle 58 settimane da numero 1 del mondo di Jim Courier, che è già certo di agganciare il prossimo 14 luglio, dopo la finale di Wimbledon. Lo statunitense è il dodicesimo giocatore con più settimane in vetta alla classifica da quando esiste il ranking computerizzato, introdotto nel 1973. Per il fuoriclasse azzurro, dunque, un altro record a portata di mano in una top ten che vede registra qualche mutamento: se lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il tedesco Alexander Zverev mantengono rispettivamente la seconda e terza piazza, lo statunitense Taylor Fritz torna numero 4, il britannico Jack Draper scivola al sesto posto e l'altro azzurro Lorenzo Musetti perde una posizione ed è settimo. Ingresso nell'elite mondiale per un altro americano, Ben Shelton, ora decimo. Restando in chiave azzurra, Flavio Cobolli ritocca il best ranking (24, +1) mentre Matteo Berrettini scivola di sei gradini e si attesta 34esimo