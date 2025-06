Achille Polonara, il dramma del cestista: colpito da "leucemia mieloide"

Una notizia drammatica colpisce il mondo della pallacanestro e tutto lo sport italiano. Attraverso i propri canali ufficiali, la Virtus Pallacanestro Bologna ha annunciato che Achille Polonara è stato colpito da una grave malattia: "Nel corso delle ultime settimane Achille Polonara è stato sottoposto ad ulteriori indagini mediche specialistiche a seguito delle quali è stata formulata la diagnosi di leucemia mieloide", si apprende.

Il giocatore si trova attualmente ricoverato all’Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna, dove ha già iniziato il percorso terapeutico. In un momento così difficile, la società bianconera si stringe intorno a lui: "Tutta la famiglia di Virtus Segafredo Bologna è vicina ad Achille ed ai suoi affetti ed augura al ragazzo una pronta guarigione", aggiunge il club.

Polonara, 33 anni, uno dei volti più celebri del basket azzurro ed è un protagonista anche con la maglia della Nazionale. Era stato assente durante la finale scudetto contro Brescia, inizialmente per una sindrome mononucleosica. Purtroppo, la realtà si è rivelata ben più complessa e seria.

Il cestista aveva chiesto riservatezza riguardo al suo stato di salute, anche se alla vigilia di gara due aveva rassicurato tutti scrivendo di sentirsi in netto miglioramento.

L'annuncio di oggi, lunedì 16 giugno, cambia però radicalmente il quadro. Lo scorso ottobre, Polonara era stato sottoposto a un intervento per una neoplasia testicolare, individuata casualmente durante un controllo antidoping. Nonostante la diagnosi, aveva scelto di scendere in campo contro Varese, firmando una prova solida con 10 punti e 9 rimbalzi. Solo in seguito aveva condiviso la sua condizione con il team e lo staff tecnico, prima di sottoporsi all'operazione e affrontare la convalescenza. Dopo mesi di recupero, era riuscito a tornare sul parquet. Oggi, però, si apre un nuovo capitolo, con una possibile recidiva che impone un ulteriore, lungo percorso verso la completa guarigione.