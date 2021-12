Diana Del Bufalo non vaccinata: "L'ho sentito dentro di me". Chi l'ha consigliata, la massacrano

30 dicembre 2021 a

a

a

Le critiche che sta ricevendo Diana Del Bufalo non sono frutto “di questa società dove la diversità non è accettata”, come sostiene lei, ma di un messaggio che può essere molto pericoloso. L’attrice ha dichiarato di aver sentito “dentro di sé” la necessità di non vaccinarsi, su consiglio del medico di base, ma avrebbe almeno dovuto sottolineare l’importanza della vaccinazione per evitare le conseguenze peggiori portate dalla pandemia.

Non si capisce poi perché se la sia presa con i giornalisti. L’augurio è che la sua motivazione sia valida e non una scusa per giustificare la non vaccinazione: a pensar male si fa peccato ma… “Quando sono entrata nel mondo dello spettacolo - ha esordito - ho da subito capito che c’erano due tipi di giornalisti: quelli che lo fanno per passione e quelli che si venderebbero la madre pur di fare un titolone acchiappa like”.

"È il numero uno, ma il suo radicalismo...". Giletti, altra stoccata a Mentana: La7, il caso si ingrossa

“Vi spiego tutto con la massima limpidità perché è quello che sono una persona limpida - ha aggiunto l’attrice - è vero, non sono vaccinata perché mi è stato sconsigliato dal mio medico di base, ahimè per via della genetica familiare ho il cuore ballerino, niente di grave ma comunque lo monitoro. Ho sentito dentro di me di voler dare retta al mio medico e così ho fatto”.

"Siamo diventati tutti un po' pezzi di mer***". Morte di Mauro da Mantova, come ci ha rovinato il Covid: una inquietante verità

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.