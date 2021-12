Fabrizio Pregliasco a Sanremo: "Sono stonatissimo ma...", virologi sul palco? Chi lancia la provocazione

30 dicembre 2021 a

I virologi al festival della canzone italiana? L’ipotesi non è così astratta. La proposta provocatoria è stata lanciata da Maurizio Costanzo su La Stampa con un articolo dal titolo “A Sanremo voglio il trio Pregliasco-Bassetti-Crisanti”. Dei tre esperti si è parlato molto nei giorni scorsi dopo che hanno accettato di cantare un Jingle Bells rivisitato, “Sì sì vax”, per convincere le persone a vaccinarsi, su proposta dei conduttori di Un giorno da pecora, trasmissione molto seguita su Rai Radio 1.

Interpellato dall’AdnKronos sulla proposta di Costanzo, Pregliasco, direttore sanitario dell’Irccs Istituto ortopedico Galeazzi e docente della Statale di Milano, ha già dato la sua disponibilità: “Andare a Sanremo? Beh, sarebbe un'occasione per comunicare. Se venissi invitato non ci andrei certo per cantare, ma magari per fare divulgazione". Il virologo, insomma, accetterebbe l’invito per poter parlare a quante più persone è possibile.

La sua risposta, quindi, sarebbe affermativa. Pregliasco comunque non ha potuto non fare un po’ di ironia a riguardo: “Lo so, sono stonatissimo. Non canterei, al massimo parlerei". L’ipotesi, comunque, non andrebbe esclusa a priori, visto soprattutto l’andamento attuale della pandemia da Covid. L'anno scorso, in ogni caso, si è voluto dare maggior risalto allo spettacolo che alla pandemia, proprio per concedere agli italiani un momento di svago ed evasione dalla terribile emergenza.

