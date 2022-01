Alessandro Meluzzi agghiacciante contro Draghi: "Delinquente al soldo di Big Pharma, ha causato una strage"

08 gennaio 2022 a

Tweet dopo tweet, continua la ferocissima e a tratti delirante campagna di Alessandro Meluzzi contro Mario Draghi e il suo governo. Lo psichiatra mette nel mirino il premier e la sua squadra per le politiche anti-Covid: Meluzzi, infatti, è un no-vax della prima ora, e sui suoi canali social spesso e volentieri rilancia tesi agghiaccianti e, soprattutto, false.

Nel mirino dello psichiatra ora c'è il green pass, o meglio vi è da tempo. Nel mirino per la precisione c'è la nuova certificazione, quella con cui per gli over-50 è stato introdotto l'obbligo vaccinale (misura in vigore da oggi, sabato 8 gennaio).

E così, qui in calce, ecco l'ultimo agghiacciante post di Meluzzi. Il protagonista, suo malgrado, è Mario Draghi: sopra il premier campeggia la scritta "delinquenti al soldo di BigPharma". Ma non è tutto, anzi il peggio deve venire: "Draghi ha mentito causando una strage: chi ha il green pass diffonde il contagio", aggiunge il farneticante post.

Finita? Nemmeno per idea. Il post continua aggiungendo: "Altro che dimissioni, in un Paese serio verrebbe indagato. E arrestato. Ripetiamo: ha falsamente asserito che chi è provvisto di green pass non diffonde il virus. Favorendo così un comportamento a rischio. Epidemia colposa. Grazie agli utili idioti", che si suppone siano i vaccinati. Ogni commento è superfluo...

