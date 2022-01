Vaccino e morti, Matteo Bassetti mostra il grafico: ecco come stanno (davvero) le cose

29 gennaio 2022 a

Matteo Bassetti continua a informare i cittadini anche tramite i social. L’infettivologo dell’ospedale San Martino di Genova ha pubblicato un’infografica che spiega chi sono i 1.044 pazienti Covid ricoverati in Liguria nel periodo 20-26 gennaio: i non vaccinati sono 133.2 ogni 100mila abitanti, i vaccinati con due dosi sono 59.1 e quelli che hanno ricevuto anche la terza dose soltanto 16.1.

“Ecco i dati liguri sull’impatto delle vaccinazioni sulla morte - ha scritto Bassetti nella didascalia che accompagna l’infografica - il rischio di non vaccinarsi a tripla dose equivale praticamente al rischio di morte se si guida ubriachi senza cinture. Io preferisco che sulle strade italiane si guidi sobri e cinturati”. Per quanto riguarda invece la situazione epidemiologica generale, Bassetti all’Adnkronos ha confermato che è iniziata la discesa: “Nelle prossime settimane potrebbe essere anche veloce come accaduto in altri Paesi”.

Neanche Omicron 2 dovrebbe rovinare i piani: “Il fatto che sia stata rilevata in Italia non è un problema e non deve creare allarme perché è una ‘sorella’ della variante Omicron che abbiamo visto essere molto contagiosa ma non sta creando stress negli ospedali. Le varianti ci saranno perché lo dice la storia dei virus, dobbiamo essere attenti e sequenziare”.

