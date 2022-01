Omicron 2, ci pensa Matteo Bassetti: "Prima volta in Italia", una scoperta decisiva?

28 gennaio 2022 a

a

a

Due casi accertati di Omicron 2 in Italia. "Grazie alla segnalazione del Laboratorio di Igiene di Genova diretto dal professor Giancarlo Icardi, è stata sequenziata, per la prima volta in Liguria, la variante Omicron 2: due i casi accertati, uno dopo il sequenziamento di routine al San Martino, il secondo invece è emerso dal sequenziamento di un campione derivante dal monitoraggio nazionale, che coinvolge il laboratorio", ha comunicato in una nota l'ospedale San Martino di Genova.

Liberare gli italiani. "Guardate questa tabella sul Covid...": lo sfogo di Matteo Bassetti, Speranza nel mirino

E proprio dal San Martino, il direttore della clinica Malattie infettive, Matteo Bassetti, osserva che il via libera dell'Ema alla pillola antivirale Paxlovid di Pfizer è un'ottima notizia anche per combattere la mutazione Omicron: "È un'opportunità in più nel trattamento del Covid, è molto simile ma anche più efficace dell'altro Molnupiravir, funziona meglio però su Omicron, quindi è un'arma in più per i medici per trattare Covid a casa. Quindi oggi abbiamo gli anticorpi monoclonali di cui è rimasto 'in vita' solo Sotrovimab, e adesso due antivirali orali: disponiamo così di un armamentario importante", spiega ad Adnkronos Salute.

Contagi e ricoveri, trend invertito. Bollettino, luci e ombre: il numero dei morti fa paura. Ecco tutte le cifre

Le prime segnalazioni della "sorella" della variante Omicron, indicata con la sigla BA.2, risalgono a metà dicembre in India, dove la variante del SarsCoV2 è diventata rapidamente dominante, e in seguito si è diffusa nelle Filippine, Singapore e Giappone. Nello stesso periodo è stata rilevata anche in Sud Africa e ha raggiunto l'Europa, dove le sequenze sono state identificate in alcuni Paesi scandinavi, fra i quali la Danimarca, in Gran Bretagna e in Germania. Con questi due casi adesso anche l'Italia è entrata nella lista dei Paesi nei quali la BA.2 è presente. La variante appartiene allo stesso ceppo della Omicron che conosciamo da tempo, ossia il B.1.1.529, ma si distingue per alcune mutazioni sulla proteina Spike, l'artiglio con il quale il virus aggancia le cellule. Per questo motivo, per distinguerla dalla prima versione della Omicron, è stata chiamata BA.2.

Omicron, dati-choc dalla Germania: una fiammata spaventosa. Perché torna la paura

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.