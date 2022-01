Ignazio La Russa, incursione in diretta al Tg1: "Aspetto da troppo tempo". E... clamoroso "vaffa", il gelo della Maggioni

29 gennaio 2022 a

Nel corso della diretta del Tg1 sul Quirinale c’è stata una “incursione” di Ignazio La Russa che ha generato non poco imbarazzo nell’inviato Francesco Maesano e nella direttrice Monica Maggioni. Mentre i giornalisti della Rai stavano conversando con Davide Crippa del Movimento 5 Stelle, il senatore di Fratelli d’Italia è entrato nell’inquadratura per lamentare di essere in attesa di parlare da un po’ di tempo.

“Scusa Maesano - ha dichiarato La Russa - siccome è troppo tempo che mi fanno aspettare volevo salutare, ringraziare per lo spazio all’opposizione e baci, grazie. È mezz’ora che sto aspettando”. “Buonasera - ha risposto dallo studio Monica Maggioni, dopo aver sbarrato gli occhi - fantastico, abbiamo un’incursione in diretta. Salutiamo sicuramente Ignazio La Russa, ma devo dire che in tanti anni di televisione questa è una new entry assoluta”.

La direttrice del Tg1 si è giustificata assicurando di non essere a conoscenza del fatto che il senatore di Fratelli d’Italia fosse in attesa da un po’ di tempo. A questo punto è intervenuto il grillino Grippa, affermando di aver atteso anche lui come La Russa, senza però montare un caso in diretta: “Generalmente è una questione di stile, c’è chi ce l’ha e chi no”.

