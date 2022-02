Sanremo 2022, Maria Rita Gismondo contro Checco Zalone: "Porti rispetto e ringrazi, io lavoro lo stesso"

03 febbraio 2022 a

Anche Maria Rita Gismondo non riesce a riderci su. Quella gag di Checco Zalone sui virologi andata in scena ieri sera 2 febbraio al Festival di Sanremo non le è piaciuta affatto. Come non ha convinto i suoi colleghi Matteo Bassetti e Roberto Burioni. "Checco Zalone ha esagerato", ha detto senza troppi giri di parole la microbiologa, ormai volto noto della tv.

"Zalone sia certo che non abbiamo bisogno di una pandemia per aver da lavorare e porti rispetto", si è sfogata l'esperta commentando lo sketch del comico in versione Oronzo Carrisi da Cellino San Marco, cugino di Al Bano, che nel brano 'Pandemia ora che vai via' si è chiesto cosa sarà degli scienziati protagonisti di social e media quando calerà l'attenzione sul Covid.

Le sue parole hanno mandato su tutte le furie la direttrice del Laboratorio di microbiologia clinica, virologia e diagnostica delle bioemergenze dell'ospedale Sacco di Milano. "E' vero che ci sono stati, da parte di alcuni" esperti, "comportamenti discutibili - ammette - Ma è anche vero che siamo tutti impegnati in prima fila, rinunciando da due anni anche alla vita personale. Non ci sto a essere accomunata a colleghi litigiosi. Piuttosto avrei voluto che si ringraziassero tutti i sanitari".

