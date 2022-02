Repubblica? "Meglio di un lassativo, senza non riesco ad andare in bagno": il vip che apre il fuoco, Molinari che dice?

08 febbraio 2022 a

Dagospia ha pubblicato un estratto piuttosto curioso dell’ultimo libro di Alessandro Haber, intitolato “Volevo essere Marlon Brando ma soprattutto Gigi Baggini”. L’attore classe 1947 ha dato alle stampe la sua biografia, scritta con Mirko Capozzoli, in cui si è messo a nudo non risparmiando nemmeno gli altri: ciò appare evidente dall’estratto pubblicato da Dagospia…

A proposito di “mettersi a nudo”, Haber ha svelato la sua poco ordinaria routine tutte le volte che si ferma a casa di un amico e di sua moglie: “Quando mi ospitano mi trattano come un principe - si legge nella biografia - mi fanno trovare dei ragù meravigliosi e un’insalata di campo dal sapore unico, che non ho mai assaggiato altrove. Mi lasciano le chiavi e mi cedono divano o televisore. È tutto perfetto, o quasi. Nella loro bellissima casa hanno un solo bagno e allora al mattino li costringo a lasciarmelo libero per almeno quarantacinque minuti”.

Ma cosa fa Haber al bagno per tutto questo tempo? “Sanno che sono un animale che ha delle scadenze precise, conoscono i miei orari e non mi disturbano; non solo, mi portano ‘la Repubblica’, perché sanno che, quando mi ritiro, ne ho bisogno come fosse un lassativo perché leggere mi rilassa. Qualche volta ho provato con il ‘Corriere’, ma non funziona”.

