Antonella Viola, "liberi dal Covid? Cosa svela uno studio americano": vaccino, un'inquietante previsione

Liberarci del Covid? Sì, ma solo se i vaccini dimostrano una protezione duratura. A crederlo Antonella Viola, convinta che solo se il Covid non cambierà in peggio e le vaccinazioni continueranno a fare il loro lavoro, potremo rinunciare gradualmente anche a mascherine e Green pass. Eppure i colpi di scena sono dietro l'angolo: "Con l'arrivo del prossimo autunno, lo scenario potrebbe cambiare se, nonostante le terze dosi, non si riuscisse ad ottenere una protezione duratura", avverte sulle colonne de La Stampa citando un recente studio.

La ricerca, portata a termine negli Stati Uniti, ha mostrato che l'efficacia dei vaccini si riduce. E questo vale anche per chi è coperto dalla terza dose. Cifre alla mano, è stato osservato che l'efficacia della terza dose nell'evitare ai pazienti l'ospedalizzazione si riduce dopo 4 mesi, dal 91 al 78 per cento. "Questo dato - prosegue la Viola -, che aveva già spinto Israele a iniziare la somministrazione della quarta dose di vaccino, suggerisce che il richiamo con un'ulteriore dose sarà necessario anche da noi, se non altro nei soggetti fragili, con tempi che andranno valutati sulla base del rischio epidemiologico".

Un altro aspetto per cui il "liberi tutti" è ancora lontano è la mancanza di un siero per i bambini sotto i 5 anni. Proprio loro sono stati i più colpiti in questa fase del virus. A tentare di trovare una soluzione ci ha pensato Pfizer. "Tuttavia, i dati che Pfizer ha raccolto con il suo studio clinico dedicato a questa fascia di età non sono convincenti. Sebbene le due dosi di vaccino, con un contenuto di mRNA dieci volte più basso rispetto alle dosi per gli adulti, si siano dimostrate sicure, l'efficacia nel prevenire infezione e malattia è risultata bassa, particolarmente per i bambini tra i 2 e i 4 anni". Una brutta notizia la definisce la Viola, preoccupata per il prossimo autunno, perché significa che i bambini di tutto il mondo non potranno essere protetti e sarebbero quindi nuovamente a rischio qualora il virus dovesse riprendere forza.

