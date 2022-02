Marta Fascina? Una impensabile foto per San Valentino: accanto a Silvio Berlusconi, così

15 febbraio 2022 a

Silvio Berlusconi non ha perso la voglia di celebrare San Valentino, la festa degli innamorati. A 85 anni, il leader di Forza Italia ha brindato con la compagna Marta Fascina, la 31enne che ormai da un po’ di tempo ha sostituito Francesca Pascale nel suo cuore. “Buon San Valentino con chi amate e a chi ama l’Italia”, ha scritto il Cav a corredo di una foto in cui festeggia con la fidanzata.

Dopo aver trascorso un periodo un po’ complicato dal punto di vista personale, tra la rinuncia alla candidatura a presidente della Repubblica e il nuovo ricovero all’ospedale San Raffaele di Milano, Berlusconi sembra essere tornato in buona forma fisica. Lo scorso fine settimana è andato all’UPower Stadium di Monza per assistere alla partita vinta per 4-0 dai biancorossi contro la Spal: quella è stata la sua prima uscita pubblica - tra l’altro in compagnia di Marta Fascina - dopo le dimissioni dall’ospedale San Raffaele.

Berlusconi e la 31enne hanno iniziato a frequentarsi nella primavera del 2020, con la seguente che è stata la prima estate “ufficiale” a Villa Certosa, la residenza del Cav in Costa Smeralda. Nella foto postata da Berlusconi nel giorno di San Valentino, i due sono ritratti con stelle filanti, un tavolo cosparso di petali e una grande torta capeggiata dal classico cuore rosso.

