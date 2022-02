Otto e Mezzo, lo sfogo di Andrea Crisanti: "La villa milionaria? Come ho fatto quei soldi"

21 febbraio 2022 a

Lilli Gruber l’ha definita una “bufera immobiliare”, quella che in maniera piuttosto incredibile ha travolto Andrea Crisanti, “colpevole” di aver acquistato coi propri risparmi una bellissima villa veneta dal valore di quasi 2 milioni di euro. Si tratta di una dimora storica del ‘600, disabitata ma non abbandonata a se stessa e che ora tornerà a nuova vita grazie al microbiologo.

“L’hanno accusata di aver fatto i soldi con la tragedia del Covid - ha dichiarato la Gruber, che ha ospitato in collegamento a Otto e Mezzo proprio Crisanti - voglio lanciarle una provocazione: il denaro per questo immobile ce l’ha perché ha evaso il fisco, ha rubato o ha fondi neri?”. “Ho lavorato - ha risposto il microbiologo - ho una casa a Londra in una dei quartieri più cari del mondo, quindi non è che dovevo sfruttare il Covid avere successo personale. Questa cosa mi ha ferito, non ho preso un singolo centesimo per il Covid”.

Poi Crisanti ha condiviso uno sfogo che è anche una riflessione sulla società: “Questo è segno di un grande malessere sociale. Se pensano che il successo personale ed economico derivano solo da queste cose, allora sono persone che non hanno speranza. Non capiscono che con l’impegno si riescono a ottenerle queste cose”.

