DiMartedì, Matteo Bassetti e la verità sul Green pass: "L'obiettivo è stato raggiunto, ma ora...". Sentenza tombale

Il Green pass ha funzionato, ma ora forse è arrivato il momento di dire basta e voltare pagina. Matteo Bassetti, in collegamento con Giovanni Floris a DiMartedì su La7, commenta le voci su una possibile proroga del certificato verde anche oltre la fine dello Stato d'emergenza, il 31 marzo.

Video su questo argomento Green pass, Conte: "Revisione misure non a colpi emendamento, M5s non rincorre sondaggi"

"L'emergenza non è ancora finita - spiega l'infettivologo, direttore della clinica di malattie infettive San Martino di Genova - però sicuramente la situazione è molto migliorata. Fondamentalmente, la scienza in questi due anni ci ha dato gli strumenti per depotenziare il virus. Oggi chi è vaccinato con tripla dose non fa la forma che vedevamo due anni fa, fondamentalmente fa una forma influenzale".

Sul Green pass è categorico: "Ha funzionato per far vaccinare le persone, limitando di molto l'ambito di circolazione. Da quando è stato introdotto avevamo circa il 60% di italiani vaccinati e ora siamo oltre il 90. Secondo me dobbiamo sempre porci degli obiettivi quando si pongono misure sanitarie. Se l'obiettivo sanitario era arrivare al 91 o 92 per cento di vaccinati è stato raggiunto: se si decide di mantenere il Green pass, non è più una misura sanitaria, ma politica. Lecitissimo continuarci, però non si dica che è una misura sanitaria perché quello che sta succedendo in tutti gli Stati europei che l'hanno introdotto, l'obiettivo di raggiungere il 95% tra vaccinati e guariti dal Covid credo si sia raggiunto. Se si vuole toglierlo piano piano, a step, forse è la soluzione migliore. Ma dobbiamo guardare anche quello che fanno gli altri".

