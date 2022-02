Reddito di cittadinanza, Giorgia Meloni gode: "L'imprenditore che lo demolisce", umiliazione in tv per il M5s

23 febbraio 2022 a

a

a

Giorgia Meloni plaude ad Alberto Balocco. È lui l'imprenditore che, ospite di Quarta Repubblica, fa a pezzi il Movimento 5 Stelle. O meglio, il reddito di cittadinanza. "Se passa il meccanismo che si sta a casa e si guadagna 7/800 euro al mese...". Per Balocco, intervistato su Rete 4 da Nicola Porro, il sussidio deve essere destinato a chi non può davvero lavorare. "Una persona deve avere il diritto di lavorare, non deve essere assistito. Questo crea un meccanismo paradossale in cui non troviamo il personale". Balocco afferma infatti che sul personale specializzato "abbiamo difficoltà enormi, anche le pizzerie a trovare un cameriere".

"Cose romane...". La stoccata di Riccardo Molinari a Giorgia Meloni: "Perché deve smetterla di attaccare la Lega"

Questo per l'imprenditore a causa del sussidio M5s, che spinge giovani e meno giovani a evitare di trovare un posto di lavoro. Plauso, come detto prima, è arrivato dalla leader di Fratelli d'Italia. "Il reddito di cittadinanza ha disincentivato l'occupazione e allontanato i giovani dal mondo del lavoro: non si combatte così la povertà. Ascoltate le parole dell’imprenditore Alberto Balocco".

"Continua la 'pesca' in casa Salvini". Sondaggio Mentana, cifre pesanti per la Lega: fin dove si spinge la Meloni

D'altronde la stessa Meloni a riguardo non ci era andata per il sottile, definendo il reddito M5s "un grandissimo disincentivo al lavoro, uno strumento diseducativo. E io mi rifiuto di pensare che, per esempio, come fu detto al tempo del governo giallo-verde, che quella potesse essere una soluzione". E ancora: "Proprio perché so cos’è la povertà la voglio combattere davvero e non la voglio mantenere tale quale".

Green pass, Salvini-Meloni alleati in aula per l'abolizione: terremoto in maggioranza. E Forza Italia...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.