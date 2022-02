Ucraina, la guerra e Gigi Proietti: la poesia di Trilussa che aveva previsto il dramma

26 febbraio 2022 a

Il poeta romano Trilussa scrisse "La ninna nanna della guerra" nel 1914, poco dopo lo scoppio della Grande Guerra. Oggi è diventata virale sui social perché molti vi leggono analogie con la situazione attuale. Ecco i versi. Ninna nanna, nanna ninna/er pupetto vo' la zinna/ dormi, dormi, cocco bello sennò chiamo Farfarello/ Farfarello e Gujermone che se mette a pecorone/ Gujermone e Ceccopeppe che se regge co' le zeppe/ co' le zeppe d'un impero mezzo giallo e mezzo nero. Ninna nanna, pija sonno/ché se dormi nun vedrai tante infamie e tanti guai/che succedeno ner monno/fra le spade e li fucili de li popoli civili. Ninna nanna, tu nun senti li sospiri e li lamenti/ de la gente che se scanna per un matto che commanna/ che se scanna e che s' ammazza a vantaggio de la razza/ o a vantaggio d'una fede per un Dio che nun se vede/ ma che serve da riparo ar Sovrano macellaro. Ché quer covo d'assassini che c'insanguina la terra/sa benone che la guerra è un gran giro de quatrini/ che prepara le risorse pe' li ladri de le Borse. Fa la ninna, cocco bello, finché dura sto macello/fa la ninna, ché domani rivedremo li sovrani/che se scambieno la stima/ boni amichi come prima/ So' cuggini e fra parenti nun se fanno comprimenti/ torneranno più cordiali li rapporti personali. E riuniti fra de loro senza l'ombra d'un rimorso/ ce faranno un ber discorso/ su la Pace e sul Lavoro p' e quer popolo cojone risparmiato dar cannone!

