Non è l'arena, Francesca Donato e i russi arrestati da Putin: "E Puzzer allora?". Giletti furioso: "Sta scherzando vero?"

Mentre si parlava dei numerosi arresti avvenuti in Russia durante le manifestazioni contro la guerra in Ucraina, Francesca Donato a Non è l'Arena ha azzardato un paragone piuttosto anomalo. Parallelamente alla battaglia sul campo, ieri a San Pietroburgo si è svolto un altro tipo di conflitto, quello tra chi protestava e le forze di polizia, che hanno represso duramente la manifestazione per la pace. Durante la trasmissione di La7, allora, la Donato ha detto: "Anche Stefano Puzzer è stato arrestato a Roma. Se dobbiamo parlare della libertà di espressione, non è che diamo dei grandi esempi anche in Italia".

L'ex esponente della Lega si riferiva a uno dei no green pass più conosciuti in Italia, il quale diverso tempo fa ha guidato la protesta dei portuali che non volevano presentare il certificato verde sul luogo di lavoro. Di fronte a queste parole, allora, Massimo Giletti ha perso le staffe e ha detto; "Io in Italia ho visto tutto e il contrario di tutto, ma non ho mai visto arrestare persone in massa semplicemente perché portavano fiori davanti all'ambasciata ucraina". Chiaro riferimento a una donna russa arrestata solo per aver portato un pensiero davanti all'edificio.

La Donato, però, ha insistito: "Abbiamo visto manganellare degli studenti". A quel punto, però, il conduttore non ha voluto sentire ragioni e ha interrotto la sua ospite, dicendo: "Non possiamo paragonare robe del genere! Ma stiamo scherzando?".

