Oliviero Toscani, il messaggio di Luciano Benetton per gli 80 anni: "Mi ha convinto a mettere un preservativo..."

28 febbraio 2022 a

a

a

Luciano Benetton ha comprato una pagina sul Corriere della Sera per fare gli auguri ad Oliviero Toscani, che oggi compie 80 anni. Il fondatore del gruppo Benetton ci ha tenuto a far pubblicare un messaggio per il “suo” fotografo storico, che può essere definito un personaggio controverso ma allo stesso tempo dall’influenza importante su moda e costumi italiani.

"Molto peggio della droga". Oliviero Toscani, l'ultima vergogna prima di Sanremo: lo sfregio ai cattolici

“Al mio amico geniale - ha esordito Benetton - quello che mi ha convinto a mettere un preservativo su un obelisco in Place de la Concorde, a spogliarmi nudo per una campagna sul riciclo dei vestiti, ad aprire un centro di ricerca per artisti, a fare una rivista dedicata esclusivamente alla cacca e a usare la foto d un prete che bacia una suora come pubblicità per un brand di moda. Ma soprattutto quello con cui per anni ho lottato contro tutte le forme d’intolleranza, favorendo un dialogo globale su temi come l’Aids, la guerra, il razzismo, l’ambiente. Nel giorno del tuo speciale compleanno, Oliviero - ha chiosato Benetton - il mio augurio è che il mondo che sognavamo sia un po’ più vicino”.

"Tienitelo e scoppia". Oliviero Toscani, stavolta solo applausi: il suo augurio (tombale) a Putin

A proposito dell’impegno di Toscani, nelle scorse ore il fotografo ha rilasciato alcune dichiarazioni su quanto sta avvenendo in Ucraina: “Da una parte c’è quello che sta succedendo a Kiev e dall’altra, a Milano, fanno le sfilate di moda. Là fanno le sfilate dei morti e qua fanno quelle di moda. C’è un menefreghismo tremendo, ci interessiamo solo al livello dei social, solo da questo punto di vista”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.