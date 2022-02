Diego Fusaro si schiera con Putin: "Sciagurato espansionismo della Nato". E pubblica questa foto

28 febbraio 2022 a

Diego Fusaro, controcorrente per definizione, prima sui vaccini e sul Green pass e ora sulla guerra in Ucraina, sostiene in un tweet sostanzialmente che non è tutta colpa di Vladimir Putin. E pubblica sul suo profilo Twitter una mappa dell'Europa con l'"espansione" della Nato dal 1998 al 2022. Come si vede dalla cartina, da allora a oggi, hanno aderito Polonia, Repubblica ceca, Slovacchia, Lituania, Lettonia, Estonia, Albania, Macedonia, Ungheria, Romania e Bulgaria.

Quindi, commenta il filosofo: "La ripropongo, perché è tutto qui il cuore del problema. La guerra, che certo condanniamo, è l'esito ultimo di questo sciagurato espansionismo atlantista". Insomma, sembra dire Fusaro, è colpa della Nato se Vladimir Putin si è "innervosito" e ha attaccato l'Ucraina.

In un tweet precedente aveva scritto: "Putin chiede come condizione fondamentale che Kiev resti neutrale, cioè che non entri né nella Nato né nella Ue. È una condizione ragionevolissima, sta ora alla Ue e alla civiltà del dollaro porre fine al conflitto rispettando questa condizione".

