Ucraina, Carlo Masala: "La strategia bellica di Putin". Come in Cecenia: "Distruzione indiscriminata, colpire i civili"

"Spezzare la spina dorsale" dell'esercito ucraino. Questo è la strategia bellica di Vladimir Putin, secondo l'esperto Carlo Masala. E per farlo, il Cremlino colpirà indistintamente gli obiettivi civili, a Kiev e nelle altre città del Paese. Non si tratta dunque di "danni collaterali" dei bombardamenti russi, ma di un piano scientifico. Brutale, ma totalmente razionale.

Secondo Masala, professore all'Università delle Forze armate tedesche (Bundeswehr) di Monaco di Baviera in Germania, la Russia sta attuando nella guerra in Ucraina una "strategia esagerata", che ha già impiegato nei conflitti in Cecenia e Siria, con bombardamenti indiscriminati anche dove non vi sono obiettivi militari, ma soltanto popolazione civile. Proprio Cecenia e Siria sono considerati due esempi sconvolgenti di "carneficina" attuata dall'esercito russo, con l'utilizzo ad esempio delle famigerate e distruttive bombe a grappolo che secondo le autorità di Kiev le truppe di Mosca avrebbero già utilizzato anche in Ucraina (ma il Cremlino smentisce).

Intervistato dall'emittente televisiva tedesca Zdf, il professor Masala sottolinea come l'obiettivo dei russi è "demoralizzare gli ucraini". Le prossime iniziative del presidente russo Putin in Ucraina mireranno all'accerchiamento di Kiev e all'invio di rinforzi massicci. Per l'esperto, se intende smilitarizzare e denazificare l'Ucraina, il titolare del Cremlino deve "spezzare la spina dorsale" delle Forze armate del Paese e eliminare il suo presidente Volodymyr Zelensky. Tali obiettivi possono essere conseguiti esclusivamente con l'assedio e la conquista di Kiev. "Si vedrà nei prossimi giorni", ha osservato Masala. Il docente ha, infine, sottolineato: "Si tratterà di Kiev e nel resto del Paese potremo assistere a una distruzione indiscriminata".

