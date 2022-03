Striscia la Notizia, Massimo D'Alema e le armi in Colombia? Testimonianza-bomba del sindaco: "Quella telefonata..."

07 marzo 2022 a

a

a

Striscia la Notizia è tornata a indagare sul tentativo di vendita di armi alla Colombia con Massimo D’Alema presunto intermediario. Si tratta di una vicenda piuttosto delicata e scottante, quella di cui si sta occupando Pinuccio. Stasera, lunedì 7 marzo, il tg satirico di Canale 5 ripartirà dall’audio in cui si sente l’ex premier mettere fretta ai suoi interlocutori.

"Esiti senza test". Striscia la Notizia svela lo scandalo tamponi: ecco l'ultima vergogna tutta italiana | Video

A preoccuparlo sarebbe stato il possibile cambio ai vertici di Fincantieri e Leonardo, che avrebbe potuto mandare all’aria la trattativa da 4 miliardi e quindi l’eventuale commissioni da 80 milioni. L’affare sarebbe stato condotto per conto di Leonardo, l’azienda a partecipazione statale amministrata da Alessandro Profumo, che in passato ha anche sovvenzionato “Italianieuropei”, la fondazione di D’Alema. Pinuccio si chiede se Leonardo sapeva del ruolo dell’ex premier: è andato a rivolgere la domanda direttamente all’azienda attiva nel settore della difesa, ricevendo però come risposta un “no comment”.

Striscia la Notizia ha fatto fuori Monica Maggioni? Tg1, cala la mannaia della Rai: una clamorosa decisione

Allora l’inviato di Striscia ha indagato sulla pista pugliese dell’inchiesta: Giancarlo Mazzotta, l’ex sindaco di Carmiano - paesino in provincia di Lecce sciolto per mafia - che avrebbe partecipato agli incontri con i colombiani. Mazzotta avrebbe dichiarato che D'Alema, Alessandro Profumo e Giuseppe Giordo (direttore generale navi militari di Fincantieri) si sarebbero incontrati a Roma per una telefonata con la Colombia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.