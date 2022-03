Fabio Fazio, "chi sono le donne". La frase sull'8 marzo scatena l'inferno: fucilata di Rula Jebreal

08 marzo 2022 a

Fabio Fazio nell'occhio del ciclone. Il conduttore di Che Tempo Che Fa ha voluto lasciare un messaggio su Twitter dedicato alla Giornata Internazionale della Donna, scatenando però reazioni tutt'altro che favorevoli. "Oggi è l'8 marzo, festa della donna. La donna - ha scritto sui social il volto di Rai 3 - è colei che dà la vita. La guerra è l’esatto contrario. Non si può non pensare a tutte le madri e le mogli straziate per il dolore di questa e di tutte le altre guerre".

Frasi che nel giro di poche ore hanno sollevato il polverone. Prima tra tutte a prendersela, la scrittrice Giulia Blasi: "Non è una festa, non siamo funzioni della vita degli uomini, e molte donne ucraine in questo momento sono al fronte come combattenti attive". Quello che ha fatto più discutere è stato il considerare il gentil sesso solo in relazione al ruolo che ha nella vita degli uomini (mogli e madri) o in quanto in grado di dare la vita.

"Ragazze - ha replicato un'utente del web - mi raccomando o date la vita o niente. O siete appendici e funzionali di qualche maschio o non siete donne. Madri e mogli. Questa retorica è pericolosissima per la sicurezza delle donne, riusciamo a mettercelo in testa?". A fare loro eco anche Rula Jebreal. La giornalista è voluta intervenire criticando "giornalisti e presentatori TV" e ricordando loro che "il miglior modo di celebrare le donne è l’inclusione. Serve che ogni giorno, non solo oggi 8 marzo 2022, siano coinvolte più giornaliste, inviate di guerre, analiste e attiviste… La parità va implementata non elogiata".

