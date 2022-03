Ucraina, il generale Jean: "Vladimir Putin non può perdere la guerra. Per fermarlo c'è solo un modo..."

08 marzo 2022 a

a

a

"Vladimir Putin non può perdere la guerra". A confermarlo il generale Carlo Jean. Intervenuto ai microfoni de L'Aria Che Tira su La7 l'esperto di strategia militare e di geopolitica ha definito il presidente russo "un autocrate". Motivo per cui non può perdere il conflitto iniziato in Ucraina. Il rischio - prosegue nella puntata andata in onda martedì 8 marzo -, è che "non perde solo il potere ma anche la pelle".

"Chi spinge gli ucraini a fare gli eroi dal divano". La rabbia di Toni Capuozzo: strage a Kiev, di chi è la colpa

Il presidente russo si sta giocando tutto quanto e secondo Jean una possibilità di accordo può esserci solo con una fortissima pressione su Putin. Incalzato da Myrta Merlino il generale esclude nomi come Angela Merkel e Silvio Berlusconi, "l'unico che sia in condizione di farlo è la Cina". A rischiare, oltre allo zar, "anche il cerchio magico che lo circonda". Quest'ultimo stando al militare si può dividere in oligarchi e siloviki (gli uomini che vengono dai servizi di sicurezza).

"Non esistono sanzioni che fanno male a Putin, ecco perché". De Bortoli, il suicidio dell'Occidente: cosa ci aspetta

Se i primi riescono comunque a sopravvivere avendo dei soldi all'estero, lo stesso non si può dire dei secondi. "I soloviki, se la resistenza ucraina continua - è il ragionamento -, potrebbero cambiare idea". Solo così si può arrivare a un cessate il fuoco. Altrimenti sarà difficile. "Putin ha grande consenso in Russia e, rispetto alla scorsa settimana, è anche cresciuto passando dal 63 al 71 per cento". Insomma, lo zar può vantare l'appoggio dei cittadini e difficilmente cambierà idea sull'invasione.

"Quando resteremo senza riscaldamento". Gas e petrolio, Vladimir Putin iberna l'Italia: i tempi e le conseguenze

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.