Benny Green, la bancaria licenziata per il film hard? "Io e Massimo Gramellini...", una confessione clamorosa

Clamoroso, ma vero. La confessione piove nel corso de La Zanzara, la trasmissione radiofonica di Radio 24 condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo. Si parla di Serena Benedetta D'Anna, in arte Benny Green, la bancaria a luci rosse licenziata dall'istituto per aver girato un filmato hard.

Bene, si scopre che Benny Green è la sorella acquisita di Massimo Gramellini: "Mia madre sposò Raul Gramellini e io a tre anni mi sono trasferita a Torino a casa Gramellini. Massimo aveva quasi vent'anni di più", confessa candidamente. Insomma, Benny Green è legata alla firma del Corriere della Sera.

E ancora, a La Zanzara aggiunge: "È stato un periodo felice della mia vita e ringrazio la famiglia Gramellini perché ho avuto un'educazione borghese e di sani principi, piena di cultura. Anche se poi evidentemente abbiamo preso strade diverse". "Vorrei incontrarlo per spiegargli i motivi della mia scelta", aggiunge. Ma non è finita: "Per come lo stimo e per l'intelligenza che lui ha, penso possa capire perché a un certo punto ho scelto l'hard", aggiunge sempre riferendosi a Gramellini.

Dunque, Cruciani e Parenzo le chiedono perché ha deciso di raccontare questa cosa: "Ho messo la mia vita in piazza con la mia scelta di vita, prima o poi qualcuno lo avrebbe scoperto. Preferisco dirlo io prima che questo venga strumentalizzato. E comunque continuerò a fare por*** per sempre anche dietro le telecamere", ha concluso Benny Green.

