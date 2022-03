Karina Boguslavskij, alto tradimento a Vladimir Putin: terremoto alla Duma, chi è questa ragazza. Un caso senza precedenti

11 marzo 2022 a

Aumentano ogni giorno di più le figlie di oligarchi e politici russi che si oppongono pubblicamente a Vladimir Putin e alla guerra in Ucraina, invocando la pace e la fine di ogni violenza. Tra le ragazze ribelli c'è pure Karina Boguslavskij, primogenita del deputato Irek, molto vicino allo zar, che - come molte sue coetanee - ha chiesto di "porre fine alla tragedia". La rivolta contro Putin avviene quasi sempre sui social.

E' su Instagram, infatti, che la Boguslavskij ha sottolineato la necessità di chiamare "i nostri cari, compagni, amici". Chiunque insomma possa aiutare a mettere fine "a questa tragedia". Un messaggio quello di Karina che, come riporta il Corriere della Sera, sembra essere rivolto proprio a papà Irek, deputato di Russia Unita e amico personale di Putin. Insomma, un grosso caso, anzi enorme, alla Duma.

Tra le altre rich kids (così vengono definite dai media) che si sono schierate contro lo zar ci sono anche Elizaveta Peskova, primogenita del portavoce Dmitry Peskov, che prima ha scritto e poi ha cancellato i suoi post per la pace; la figlia di Roman Abramovich, Sofia; la nipote di Boris Eltsin, la 19enne Maria Yumasheva e la figlia dell’ex sindaco di San Pietroburgo,la 40enne Ksenia Sobchak, definita fino a poco tempo fa la Paris Hilton russa per via del suo stile di vita poco sobrio.

