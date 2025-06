Iran, ayatollah all'angolo: la loro richiesta disperata

In un Iran senza difese aree anche domenica sono continuate le scorribande dei jet e dei droni israeliani contro obiettivi militari e infrastrutturali in tutto il Paese: da un velivolo in fase di rifornimento all’aeroporto di Mashad nel nordest del paese (a 2.300 chilometri da Israele), a caserme della polizia e dei Guardiani della Rivoluzione a Teheran; e, sempre nella capitale, un’azienda per lo sviluppo per i materiali chimici e un impianto di produzione di centrifughe per le centrali nucleari; a siti di lancio di missili balistici in altre regioni iraniane che il portavoce delle Israel Defense Forces (Idf) non ha menzionato. In alcuni video in circolazione sui social media ieri sono apparse le immagini di un grande collettore di acque fognarie esploso nei pressi di Piazza Tajrish, nel settore nordorientale della capitale iraniana. Anche i media locali, scriveva ieri sera il Times of Israel, avrebbero confermato la notizia sulla quale, invece, le autorità militari israeliane non si sono espresse. Secondo fonti ufficiali iraniane le persone rimaste uccise nelle operazioni militari israeliane sarebbero 128 ma secondo la ong Human Rights Activists con sede a Washington almeno 406 persone avrebbero perso la vita e altre 654 sarebbero rimaste ferite in Iran dall’inizio delle ostilità venerdì scorso.

Sempre da Teheran ha parlato ieri il ministro degli Esteri degli ayatollah, Seyed Araqchi, puntando il dito contro la Casa Bianca, colpevole di aiutare Israele a difendersi dai missili iraniani, ragione per cui «gli Stati Uniti sono complici degli attacchi israeliani e devono essere ritenuti responsabili». Parole che non hanno troppo scosso il presidente Donald Trump. Alla ABC che gli ha chiesto se gli Stati Uniti saranno più coinvolti nel conflitto, il commander in chief ha risposto: «È possibile. Ma in questo momento non siamo coinvolti». La Guida Suprema dell’Iran, scriveva domenica sera il corrispondente di Radio Radicale in Turchia Mariano Giustino, avrebbe aperto trattative con la Russia perché lo aiuti a lasciare il paese.