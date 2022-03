Alexandra, la 25enne di origini ucraine per cui Roman Abramovich ha perso la testa: ora si capisce tutto...

14 marzo 2022 a

a

a

Roman Abramovich deve fare i conti con le sanzioni che stanno colpendo anche il suo impero. Il governo inglese lo ha inserito nella lista nera degli oligarchi russi, mentre la Premier League lo ha estromesso dalla gestione del Chelsea, club campione d’Europa in carica il cui destino è diventato improvvisamente incerto. Adesso anche la vita privata di Abramovich è finita in pubblica piazza.

Oleg Deripaska, umiliazione totale per l'oligarca russo: chi occupa il suo villone a Londra

L’oligarca 55enne, che nel 2018 ha divorziato dall’ultima moglie Zhukova, pare si sia innamorato di una giovane e bella attrice russa. Si tratta della 25enne Alexandra Korendyuk: ironia della sorte, pare che la sua famiglia abbia origini ucraine. A lanciare il gossip che sta facendo il giro del mondo è stata Bozhena Rynska, giornalista russa che già nel 2008 fece centro su Abramovich, svelando per prima che stava per sposare Dasha Zhukova, come è poi effettivamente avvenuto. Quello è stato il terzo matrimonio dell’oligarca russo, che ha sette figli sparsi per il mondo.

Roman Abramovich, "il suo jet privato a Tel Aviv": ma è giallo, "ecco chi c'era a bordo"

Voci di una relazione tra Abramovich e la Korendyuk avevano già iniziato a circolare lo scorso ottobre, ma adesso si sono intensificate e soprattutto non sono mai state smentite. “La sua nuova ragazza è molto interessante - ha scritto la giornalista Rynska nella sua rubrica - all’inizio dell’anno si diceva che il cuore dell’oligarca fosse stato conquistato da Alexandra Korendyuk. Ci sono pochissime informazioni sulla ragazza, ma si dice sia la fondatrice di un’azienda del settore musicale e che si sia anche cimentata come attrice. È ironico che Abramovich sia collegato a una donna di origini ucraine, proprio mentre viene sanzionato economicamente a causa della guerra e della sua vicinanza a Putin”. E chissà però che i tentativi di smarcarsi di Abramovich da Putin, in verità, non fossero dovuti anche a lei, oltre alla scontata volontà dell'oligarca di preservare il suo patrimonio...

"Dove sono adesso e come ci hanno fregato". Rampini svela "il piano B pronto da tempo" degli oligarchi russi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.