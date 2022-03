Mario Draghi, "chi vuole comprare casa vicino a lui": pazzi per il premier, un caso clamoroso

18 marzo 2022 a

La possibilità di “comprare casa vicino a Mario Draghi” sembra far gola a molte personalità influenti. Lo scrive Gianfranco Ferroni in “Veleni in piazza”, la sua rubrica su Il Tempo: “Questo mese le case romane dei vip sembrano tutte uguali: in uno dei saloni campeggia sempre, su un tavolo, la copia di marzo di ‘Ville & Casali’. Il motivo della scelta è presto detto: la copertina del mensile annuncia un reportage dedicato a Città del Pieve, evidenziando la possibilità di ‘comprare casa vicino a Draghi’”.

Un richiamo “irresistibile”, ironizza Ferroni, che dà conto delle “numerose pagine” dedicate alla località umbra con “titoli paradisiaci”, come “petali di zafferano nel buon retiro del premier”. Inoltre Ferroni sostiene che la “frase ricorrente” di chi ha comprato lo storico mensile per la prima volta sia la seguente: “Ma sì, se devo prendere un immobile o un terreno in campagna lo prendo accanto a Draghi”.

A proposito del premier - tornando seri - è finalmente arrivato il momento dell’allentamento delle restrizioni anti-Covid. Draghi ha spiegato in conferenza stampa le decisioni del governo, finalizzate alla ripartenza dell’economia. Gradualmente verrà anche superato il Green Pass, che il premier ha definito un “grande successo” che “ci ha permesso di recuperare un po’ di socialità”. Quindi confermata la fine dello stato di emergenza a fine marzo: “Con il Consiglio dei ministri oggi facciamo passi fondamentali verso la riapertura”.

