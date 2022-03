Massimo Giletti insultato da Gabriele Muccino: "Truffatore, mediocre, miserabile ominide"

21 marzo 2022 a

Anche il regista Gabriele Muccino si è schierato contro Massimo Giletti per la diretta della puntata di ieri sera 20 marzo di Non è L'Arena su La7 trasmessa da Odessa, la città assediata dai russi in Ucraina. La trasmissione ha scatenato violente polemiche sui social per i servizi che hanno mostrato cadaveri ai bordi delle strade. E per il sospetto, sollevato da Selvaggia Lucarelli che la trasmissione non fosse in diretta.

Muccino è stato ancor più duro della giornalista e ha usato parole pesantissime nei confronti del conduttore del programma di La7. Anche lui ha affidato il suo commento feroce a un cinguettio pubblicato sul suo profilo Twitter: "Giletti è un truffatore. Un uomo mediocre con cui io stesso ho avuto indirettamente a che fare", ha scritto il regista. "È la miseria di un uomo che si incarna in un ominide".

Un commento, quello di Muccino, ai due post precedenti di Selvaggia Lucarelli. Uno: "La prima parte del collegamento con Giletti in cui lui sembrava in diretta tra spari e missili era registrata alle 18,45 circa, poco prima del coprifuoco. Ovviamente si è ben guardato dal dirlo per non togliere il brivido agli spettatori", si leggeva nel primo tweet. E ancora: "Infatti poi il collegamento con lo studio era all’interno di un locale", si leggeva nel secondo. A seguire ecco servito l'ultimo insulto da parte di Muccino, che sicuramente non parlava da Kiev...

