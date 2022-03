Fabio Fazio ad Odessa? "Se l'avesse fatto lui...". Crosetto lo asfalta, nel nome di Giletti

23 marzo 2022 a

Sono state tante le critiche lanciate contro Massimo Giletti dopo che il giornalista ha deciso di condurre la scorsa puntata di Non è l'Arena da Odessa. Alcuni l'hanno accusato di spettacolarizzare i cadaveri, altri di essere un truffatore e un uomo mediocre, altri ancora hanno parlato di "imbarazzo e tristezza". Tra i principali critici del lavoro di Giletti in Ucraina ci sono Selvaggia Lucarelli, Gabriele Muccino, Andrea Scanzi.

Di diversa opinione Guido Crosetto, che è corso in difesa del conduttore sul suo profilo Twitter. L'imprenditore ed ex coordinatore nazionale di Fratelli d'Italia ha voluto sottoilineare una certa ipocrisia di fondo: "Molti hanno insultato Giletti perché è andato in Ucraina. Gli stessi che probabilmente avrebbero applaudito Fazio se lo avesse fatto".

Secondo Crosetto, arrivati a questo punto si tratta solo di una questione di tifo: "Perché ormai non conta il fatto, la frase, la parola, il gesto, ma chi lo fa. Stesse parole o azioni vengono giudicate in modo diverso". Di vario genere i commenti sotto il suo tweet. Qualcuno per esempio ha scritto: "Molti hanno insultato Giletti per il vero motivo per cui è andato in Ucraina, che non ha nulla a che vedere con la guerra". Parole a cui Crosetto ha risposto: "Cosa che si potrebbe dire per chiunque lo abbia fatto…mi spiace ma conferma che si parla solo per pregiudizio".

