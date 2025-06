Russia, intercettazione choc al fronte: "Se l'è mangiato"

L'ultima notizia dal fronte ucraino? I soldati russi sarebbero talmente alle corde da ricorrere al cannibalismo. L'intercettazione telefonica resa pubblica dai servizi di intelligence di Kiev, è adir poco agghiacciante.

In pratica, il comandante di una delle unità del 52° battaglione di ricognizione di Mosca ha raccontato che un soldato del battaglione avrebbe divorato il collega: "Nessuno è andato da nessuna parte, 'Brelok' ('Portachiavi') ha mangiato 'Foma', e ha mangiato... due settimane". "Portachiavi" poi è stato trovato morto di lì a poco. "Dicono che ce ne fossero duecento, ma... beh, ha mangiato il suo compagno, quindi è così, per riflettere", si legge ancora nell'intercettazione.

☠️“Brelok” Ate “Foma”: Evidence of Cannibalism in russian Occupation Army



A chilling conversation intercepted by Ukraine’s Defence Intelligence reveals a shocking case of cannibalism among russian troops operating near Kupiansk in eastern Ukraine.



Come riporta La Stampa, secondo il GUR "il cannibalismo è l'ennesima prova del profondo declino morale e psicologico delle forze di occupazione russe, rimaste prive del più elementare rispetto per la vita umana, persino per la propria". Ma si deve fare attenzione a non cadere nella trappola della propaganda. La questione "cannibalismo" è già stata affrontata più volte. E l'accusa è stata lanciata sia da Mosca sia da Kiev. Esistono almeno altri due casi documentati di cannibali graziati da Mosca a spediti a combattere in Ucraina: Nikolay Ogolobiak, che uccise due ragazze e poi, con degli amici, cucinò e mangiò alcuni loro organi nel 2008.