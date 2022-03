Non è l'Arena, Sandra Amurri distrugge Andrea Scanzi: "Perché non fai nomi? Paura della querela? Ma vergognati..."

23 marzo 2022 a

Andrea Scanzi ha sollevato un polverone con le sue dichiarazioni su Massimo Giletti, che ha condotto da Odessa la puntata di Non è l’Arena andata in onda domenica 20 marzo su La7. La trasferta ucraina di Giletti non è stata vista di buon occhio dal giornalista del Fatto Quotidiano, che è intervenuto a gamba tesa sulla faccenda, tirando in mezzo anche Sandra Amurri, senza però nominarla direttamente.

“Coraggioso mai, se non nello scegliere come opinioniste fisse delle carneadi che nemmeno Tele Fagiolo Morto avrebbe il coraggio di pagare”, ha scritto Scanzi. La replica della diretta interessata non si è fatta attendere, definendo il post del collega “una perla di eleganza stilistica che prescinde, anzi nega la forza delle opinioni e della sacrosanta libertà di esprimerle, ma che altro non sono che un insieme di parole così grevi da far vergognare qualsiasi essere umano. Mi chiedo come mai non dimostri lo stesso coraggio, che attribuisce a Giletti, nel fare i loro nomi, o meglio il nome, visto che si tratta di me? Timore di essere querelato? Inutile, il riferimento è così chiaro, sono la sola giornalista possibile. Questo basta per essere querelato”.

Poi la Amurri ha risposto a Scanzi nel merito: “Io mi sono sempre assunta la responsabilità delle mie opinioni senza mai piegarle alla convenienza. Certo, non posso vantare la sua stessa fama in termini di followers ma nella vita si sceglie ‘come’ vivere ed è proprio quel ‘come’ che distringere i barbari dagli uomini civili, i santi dai delinquenti”.

