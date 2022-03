Joe Biden, il video sconcertante: "Le armi chimiche una minaccia reale". E scoppia a ridere...

23 marzo 2022 a

a

a

Quanti dubbi su Joe Biden, il presidente degli Stati Uniti, ovvero di un Paese che per forza di cose deve essere decisivo nel condizionare le sorti del conflitto tra Russia e Ucraina. Dubbi un po' su tutti i fronti. Sulle sue effettive capacità del presidente, si pensi al crollo nei sondaggi da che è entrato alla Casa Bianca. Dubbi sui suoi obiettivi: la guerra è funzionale alla sua risalita dei sondaggi in vista delle elezioni di mid-term del prossimo novembre? Possibile, i sondaggi infatti ora danno miglioramenti.

Volodymyr Zelensky, le promesse mancate e i volontari nazisti: quello che nessuno dice sull'eroe antipatico

Infine, dubbi - che però assomigliano a certezze - sul fatto che gli Usa comprendano le conseguenze del conflitto per l'Europa, quelle conseguenze che loro, così lontani dalla Russia e così indipendenti dalle loro fonti energetiche, non pagheranno mai come l'Europa e l'Italia in particolare.

E, ammettiamolo, quest'ultimo video di Joe Biden qualche ulteriore dubbio lo solleva. Eccolo intercettato poco prima di partire alla volta dell'Europa, dove arriverà nelle prossime ore per il vertice Nato di domani. Il presidente degli Usa si presenta sorridente davanti alle telecamere, e fin qui tutto bene. Dunque gli chiedono: "Crede che l'uso delle armi chimiche da parte della Russia sia possibile?". E risponde: "Penso che sia una minaccia reale". Bene, peccato che un secondo dopo si volti e, facendo un cenno a un interlocutore, inizi a ridere. Insomma, non il massimo: ridere subito dopo aver parlato della minaccia delle armi chimiche. Ma tant'è, Biden ridacchiando se ne va. Destinazione, Europa...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.