Belve, Malena indiscreta: "Quelli del Pd non mi salutavano, poi quando ci incrociavamo in bagno..."

"La situazione era molto ridicola, nessuno mi si avvicinava, però quando andavo in bagno o al bar mi chiedevano i selfie": Malena, ospite di Francesca Fagnani a Belve su Rai 2, ha raccontato di come si comportavano i delegati del Pd dopo avere scoperto il suo lavoro di attrice porno. Per diverso tempo infatti lei è stata delegata all’assemblea nazionale del Pd. A tal proposito la conduttrice le ha chiesto: "E' stata attratta dalla politica?". E lei: "Non era attrazione, mi ci hanno messo".

Parlando della sua vita privata, invece, Malena ha raccontato: “Da quando sono Malena la mia vita sessuale è pari a zero, gli uomini con me non ci provano nemmeno, fuggono perché temono il confronto”. E sul presunto flirt con Balotelli e Corona, la pornostar non ha né confermato né smentito, “per non fargli pubblicità”. In generale, comunque, Filomena Mastromarino, in arte Malena, si è raccontata con molta sincerità nel corso dell'intervista.

L'attrice ha parlato in particolare del percorso che l'ha portata a lasciare il lavoro di agente immobiliare per dedicarsi al mondo del porno all’età di 32 anni. “La mia vita è cambiata da quando mi sono fatta tatuare il volto di Santa Filomena, è stato un miracolo di liberazione”, ha raccontato Malena, che poi ha parlato anche della sua bisessualità: “Sono attratta dalle donne solo sessualmente, ma mi innamoro degli uomini”.

