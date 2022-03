Roman Abramovich cerca casa a Dubai: le indiscrezioni sulla fuga dell'oligarca russo

27 marzo 2022 a

a

a

Roman Abramovich si è dato alla fuga. L'oligarca russo, dopo essere stato sanzionato a causa della sua vicinanza a Vladimir Putin, starebbe cercando casa a Dubai. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia Bloomberg, il magnate nelle ultime settimane starebbe cercando un appartamento al Palm Jumeirah, l'isola a forma di palma che ospita residenze di lusso. Prima di lui è stato Gérard Depardieu, dal 2013 cittadino russo e grande amico del presidente Vladimir Putin, a darsi a gambe levate.

Roman Abramovich, "quella papera di plastica...": l'impensabile indiscrezione sull'oligarca. Come è possibile?

L'attore ha già messo in vendita la casa di Parigi, le vigne e tutte le proprietà in Francia, perché ha detto di voler vivere navigando facendo scalo di volta in volta in Turchia o gli Emirati Arabi. D'altronde gli oligarchi sono da settimane nel mirino dell'Occidente, al punto che in più di uno è costretto a rivedere la sua nuova vita. Un'esistenza ben più modesta di quanto avessero mai condotto prima.

Abramovich porta lo yacht a Bodrum? Agguato al molo: lo aspettano per massacrarlo | Video

Intanto il Regno Unito ha voluto rassicurare spiegando che le sanzioni imposte alla Russia per l'invasione dell'Ucraina possono essere cancellate solo con l'impegno di Mosca per un cessate il fuoco totale e un ritiro delle truppe. A lanciare un chiaro messaggio allo zar la ministra britannica degli Esteri, Liz Truss, precisando che le sanzioni possono comunque essere reintrodotte in caso di una nuova aggressione.

Abramovich umilia la Ue: vende il Chelsea? Si compra un'altra squadra: sanzioni, un clamoroso fallimento

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.