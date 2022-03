Federico Rampini, l'affondo di Dagospia: "La metamorfosi, tutto cambiato salvo le bretelle"

31 marzo 2022 a

a

a

"La metamorfosi di Federico Rampini": così inizia l'attacco di Dagospia contro l'editorialista del Corriere della Sera, di recente molto presente in tv e sui giornali per parlare soprattutto della guerra in Ucraina e delle sue conseguenze sul piano internazionale. "Da 'occupy Wall Street' ai tempi di Repubblica alla condanna di Black Lives Matter l'altro giorno ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica": si legge sul portale di Roberto D'Agostino.

"Ignobile, vergognoso: lei lavora per Putin". Federico Rampini, accuse estreme al direttore di "Avvenire" | Video

Dago fa riferimento insomma alle ultime opinioni espresse da Rampini sul BLM. Nel suo ultimo libro, "Suicidio occidentale", il giornalista parla anche di scuole e università. Luoghi - come scrive Danilo Taino sul Corsera - "conquistati da un’ideologia secondo la quale non solo ogni fenomeno negativo è responsabilità dell’uomo bianco, ma anche secondo la quale questo uomo bianco va rieducato e da subito penalizzato. Un razzismo della pelle che si cela dietro le campagne contro il razzismo condotte ad esempio dal movimento Black Lives Matter".

"La Russia diventerà una grande colonia cinese. E...". Rampini, nuovo ordine mondiale: la peggiore delle profezie

Dago alla fine si chiede: "Ma quello vero è il Rampini 1 o il Rampini 2? Tutto cambiato, salvo le bretelle". Il giornalista, tra l'altro, ha fatto parlare di sé ieri dopo un duro scontro con Marco Tarquinio a L'Aria che tira sulla guerra in Ucraina. Dopo che il direttore di Avvenire ha detto: "Le sanzioni non fanno meno male dei bombardamenti", lui ha perso le staffe e ha risposto: "Ha messo sullo stesso piano le sanzioni economiche e i bombardamenti. Ma stiamo scherzando?".

"La mossa illegale di Vladimir Putin". Federico Rampini, perché ora lo zar può ammazzarsi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.