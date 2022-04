Dritto e Rovescio, agghiacciante minaccia di Vladimir Soloviev: "La guerra nucleare non si vince, ma distruggeremo il mondo"

01 aprile 2022 a

a

a

"C'è solo un Paese nel mondo che usa le armi nucleari e non è la Russia, né l'Italia, sono gli Stati Uniti d'America": Vladimir Soloviev, il giornalista russo molto vicino a Putin, è stato ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio su Rete 4. In collegamento col talk, Soloviev ha ribadito le opinioni che lo zar ha espresso più volte negli ultimi giorni: "Putin ha detto: 'ci sarebbe una guerra con la Russia se l'Ucraina venisse accettata nella Nato'. E in 15 minuti la guerra diventerebbe nucleare, quindi non è l'Europa, ma il mondo intero che verrebbe distrutto. Non c'è modo per vincere una guerra nucleare, in Russia lo sappiamo bene".

"Zelensky è l'assassino, punto". Soloviev, il fedelissimo di Putin contro Del Debbio | Video

Parlando del Paese di Volodymyr Zelensky, invece, il giornalista ha detto in maniera netta: "L'Ucraina è uno stato nazista, che vi piaccia o no. Non solo tutti i russi lo pensano, ma lo credono. L'80% della popolazione supporta le azioni di Putin in questo senso. Anche lo slogan della moderna Ucraina è nazista: "Gloria all'Ucraina, gloria all'eroe". Sapete cosa dice la seconda parte? "Gloria alla nazione e ai suoi nemici", che è proprio lo slogan dei nazisti durante la seconda guerra mondiale".

Secondo Soloviev, inoltre, il responsabile di tutto quello che sta accadendo è solo uno: Zelensky, il premier ucraino. Parlando di lui, ha detto: "Ha un brutto carattere, con davvero poca memoria sugli errori e i peccati ucraini".

"Chi abbiamo stasera qui con noi". Colpaccio-Del Debbio: a "Dritto e Rovescio" l'uomo vicinissimo a Putin | Guarda

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.