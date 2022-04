Bucha, Alessandra Ghisleri e la bomba su Putin: "Cosa c'è dietro alle foto del massacro di civili"

05 aprile 2022 a

"Le immagini di ieri sono di un livello più avanzato perché ci hanno immerso nel dolore della guerra": la ricercatrice di Euromedia Research Alessandra Ghisleri, in collegamento con Coffee Break su La7, ha commentato così le immagini del massacro di civili a Bucha, vicino a Kiev, da parte delle forze russe. In particolare, ha sottolineato come quelle foto mettano in risalto il vero obiettivo dei russi, ovvero i civili.

La Ghisleri ha spiegato anche che la guerra cambia giorno dopo giorno: "In un primo momento vedevamo solo delle grandi esplosioni e una guerra sul nascere". Commentando il massacro di Bucha, poi, la sondaggista ha espresso una sua opinione: "Quello che emerge è la debolezza della Russia. E' come se si fosse sgretolato quel mito della Russia forte degli anni '80 e '90. Vedendo queste immagini, ci sembra di vedere documentate delle scene della seconda guerra mondiale. Anche per gli strumenti che noi vediamo, la strumentazione delle armi è vecchia".

Parlando del futuro, invece, la Ghisleri ha spiegato: "Putin e la Russia hanno perso a prescindere, lui perché ha perso la sua immagine, la Russia perché ha dimostrato di non essere un Paese all'altezza né per le strategie né per la strumentazione".

