Massimo Cacciari contro Draghi: "Battute ridicole, chi paga le bollette agli italiani senza soldi?"

Massimo Cacciari non ha risparmiato critiche a Mario Draghi nel corso della sua ospitata a Otto e Mezzo. Lilli Gruber ha “provocato” la reazione del filosofo quando ha tirato in ballo la battuta di Mario Draghi, che in conferenza ha posto il quesito: “Vogliamo la pace o il condizionatore acceso?”. Al momento sul tavolo non c’è la rinuncia dell’Italia al gas russo, e forse non ci sarà mai, come sottolineato anche dal premier.

“Mi ha lasciato di sale la battuta di Draghi - ha commentato Cacciari - premesso che le sanzioni sono uno strumento necessario in tempi di guerra, il problema è che colpiscono in maniera molto diversa. Niente gli Stati Uniti, poco la Francia, molto la Germania e moltissimo l’Italia. Noi siamo maggiormente sanzionati dalle sanzioni stesse. A me che aumentino le tariffe tre volte importa molto poco, ma al 60-70 per cento del popolo italiano interessa moltissimo perché non ha i soldi per pagare le bollette”.

E quindi la forte critica al premier Draghi: “Anziché dire agli italiani di fare sacrifici, il governo spieghi concretamente come devono fare le persone che non hanno i soldi a pagare le bollette e attraverso quale sistema ci si occuperà di questa questione, oltre a quella della benzina per chi deve andare a lavoro. Draghi non faccia battute ridicole”, ha chiosato Cacciari.

